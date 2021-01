Kongressen tek første steget mot riksrett

utenriks

Klokka 9 lokal tid samla medlemmene i det lågaste av dei to kammera seg. På dagsordenen står forslaget til demokratane om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to gonger.

Riksrettsprosessen er siste moglegheit til å få kasta presidenten i kjølvatnet av opptøyane som enda med at Kongressen vart storma førre veke. Frå før har opposisjonen bede visepresident Mike Pence til å avsetje Trump, noko Pence avviste.

Forslaget det skal stemmast over er så enkelt som mogleg og inneheld eitt tiltalepunkt: å eggje til opprør mot staten. 218 av dei 435 representantane i Huset står som forslagsstillarar. Dei er dermed mange nok til å få fleirtal.

Dersom forslaget på onsdag blir vedteke, går saka vidare til Senatet, som fører riksrettssaker. Det same skjedde i januar i fjor, i ei sak som enda med frirettsavgjerd. Ingen annan president i historia til landet har vorte stilt for riksrett to gonger. Det blir kravd to tredels fleirtal i Senatet for å dømme og avsetje presidenten.

Fleire republikanarar i Representanthuset har sagt at dei vil støtte forslaget om riksrettssak, mellom anna Adam Kinzinger, John Katko og Liz Cheney, dottera til tidlegare visepresident Dick Cheney, skriv Cnet. I Senatet har Pat Toomey og Lisa Murkowski slutta seg til kravet til demokratane om at presidenten må gå.

