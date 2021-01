utenriks

Klokka 9 lokal tid samla medlemmene i det lågaste av dei to kammera seg. På dagsordenen står Demokratanes forslag om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to gonger.

Riksrettsprosessen er siste høve til å få kasta presidenten i kjølvatnet av opptøyane som enda med at Kongressen vart storma førre veke. Frå før har opposisjonen bede visepresident Mike Pence til å avsetje Trump, noko Pence avviste.

