Indonesias president har fått kinesisk vaksine

Etter at presidenten fekk vaksinen, fekk militær-, politi- og helsetoppar og ein av dei øvste religiøse leiarane i landet vaksinen. Vaksinen er utvikla av det kinesiske selskapet Sinovac Biotech.

Widodo oppmoda det indonesiske folket til å takke ja til vaksinen når han blir tilgjengeleg for allmenta.

For at to tredelar av befolkninga skal bli vaksinerte med to stikk, trengst det 427 millionar vaksinar, anslår styresmaktene. Innbyggjartalet er på 181,5 millionar, men det er anslått noko sløsing.

