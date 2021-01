Første føderale avretting av ei kvinne i USA sidan 1953

utenriks

Det er første gong på 67 år at ei kvinne blir føderalt avretta i USA. Montgomery fekk injisert ein dødeleg dose gift i Terre Haute-fengselet i delstaten Indiana.

Førre gong ei kvinne vart avretta på delstatsnivå var i Georgia i 2015.

Montgomerys advokatar har hevda at ho vart fødd med hjerneskade og påpeikar at ho gjennom heile livet vart utsett for alvorleg mishandling og overgrep. Påtalemakta skulda Montgomery for å ha dikta opp at ho lir mentalt.

Avrettinga skjedde etter timar med juridisk diskusjon som enda med at høgsterett gav grønt lys. Montgomery var den første av tre fangar som var planlagd avretta før Joe Biden blir innsett som neste presidenten i landet neste veke. Ein føderal dommar sette likevel foten ned for to av avrettingane fordi dei to andre dødsdømde hadde fått påvist koronasmitte.

Sidan Donald Trumps presidentperiode starta, har elleve personar vorte avretta med ein dødeleg dose gift i fengselet i Indiana.

(©NPK)