EU vil ha klar beskjed om framdrift i vaksinasjon

Førebels er det store variasjonar i kor raskt vaksinasjonsarbeidet går i dei 27 EU-landa. Etter eit nettmøte med helseministrane i landa onsdag, seier kommissær Stella Kyriakides at ho vil ha oppdateringar minst to gonger i veka om kor mange som har fått vaksine.

– Det er ikkje vaksinen som reddar liv, det er det vaksinasjon som gjer, understrekar ho i ei fråsegn.

Kyriakides maner òg til å bruke EUs fellesløysingar i staden for å prøve å gjere eigne avtalar. Det har skapt irritasjon at Tyskland har gått direkte til produsentane for å bestille vaksinar.

– Eg forstår presset de opplever innanriks, men vi er sterkare saman. Sideavtalar vil undergrave EU-innsatsen som har gitt utteljing, seier kommissæren.

