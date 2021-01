To frå politistyrken i Kongressen suspendert – fleire blir etterforska

utenriks

Det opplyser demokraten og kongressmedlemmen Tim Ryan, som leier etterforskinga av politihandteringa av angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlinga, skriv CNN.

– Eg veit at det er to personar som er suspenderte. Ein av dei er han som tok ein selfie med ein av opprørarane og den andre er ein betjent som tok på seg ein «Make America Great Again»-hatt og byrja å dirigere folk rundt, seier Ryan.

Han seier at om lag 10 til 15 betjentar i politistyrken i tillegg blir etterforska for korleis dei opptredde under storminga.

Ryan hadde førebels ingen opplysningar om personen som er arrestert.

(©NPK)