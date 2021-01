Svenske forskarar vil sklimerke vintersko

utenriks

Kvart år hender det 3.500 fallulykker i Sverige der fotgjengarar blir alvorleg skadde. Den vanlegaste årsaka er at dei sklir på is eller snø.

Viveca Wallqvist er forskar i materialvitskap ved det svenske forskingsinstituttet Rise. Ho meiner det er viktig at ein strør og ryddar snø frå fortaua, men at det ein har på beina ofte hamner i bakgrunnen.

– Kunnskapen er låg. Ein kan ha vintersko som ser bra ut, men framleis skli og falle, seier ho.

Det går ikkje an å finne ut i butikken korleis skoa oppfører seg når det er glatt, forklarer Wallqvist. Det er mykje som påverkar kor glatte skoa er, mellom anna gummiblandinga, mønsteret, temperaturen og kor gammal skosolen har vorte.

Kan sjå kor gode skoa er allereie i butikken

Derfor må vintersko testast, men hittil har det ikkje eksistert ein felles målestokk for kor glatte skosolane er. Det jobbar Wallqvist og kollegaene hennar med å utvikle.

Målet er å komme fram til ein modell som skobransjen kan bruke for å teste sko, og så gradvis merke skoa ut ifrå hålke-eigenskapar. Då kan forbrukarane sjå kor bra eller dårlege skoa er allereie i butikken.

– Vi har asfaltplater med den referanseasfalten som ifølgje asfaltbransjen oftast ligg på fortaua, seier ho.

Platene blir frosne ned og blir pensla med vatn, for å likne det som skjer når fuktige fortau frys. Ei maskin, med ein liten «testfot» prøver ut korleis ulike solar taklar isen.

Blir finansiert av vegvesenet

Prosjektet blir finansiert av det svenske Trafikverket. Dei har som målsetjing å redusere talet på alvorlege skadar på fotgjengarar som følgje av fall med 25 prosent, ifølgje Trafikverkets Helene Sjöberg.

For at prosjektet skal føre til eit standardmerke, trengst det òg samordning og kontakt med skobransjen. Det er det Svenska institutet för standardar (Sis) som jobbar med.

– Det er uklart korleis merkinga skal sjå ut, eksempelvis om det skal bestå av snøfnugg eller noko anna, seier prosjektleiar Farshad Akhondi i Sis.

Han fortel at koronapandemien har forseinka prosjektet. Eit planlagt møte på våren, der skobransjen og skoprodusentar var inviterte, måtte avlysast.

Likevel trur Sis og forskarane at systemet kan vere klart allereie om tre år. Då vil svenske forbrukarar kunne sjå kor gode vinterskoa deira er på is allereie før dei kjøper dei.

– Også yngre vil ha sklisikre sko

– Det er nyfikne frå bransjen, men ikkje veldig stor interesse. Dei har nok ikkje så mykje kjennskap til dette, siger Akhondi.

Eva-Lena Svensson, som er sjef for kundetilbodet hos skokjeda Scorett, forklarer at dei gjerne vil bidra til å minke fallskadane, og at eit testings- og merkingssystem er interessant.

– Absolutt, vi prøver å ta omsyn til dette når vi utviklar våre eigne solar, seier ho.

Forbrukarar ønskjer trygge sko, særleg i delar av Sverige der vêret ofte slår om frå regn til snø og hålke.

– Vi ser at også yngre vil ha sklisikre sko. Tidlegare var det litt pensjonistkjensle over det. Men vi vil gjerne vere tydelege overfor kundane våre med ein type merking, seier ho.

(©NPK)