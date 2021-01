Næringslivet stansar pengestraumen til Republikanarane

utenriks

Marriott, Citibank, Deloitte, AT & T, Microsoft, Facebook, Google, American Express, MasterCard – lista over firma som skrur igjen pengekrana er lite lysteleg lesing for politikarane.

Somme er målretta og stansar donasjonar til kandidatar som prøvde å hindre godkjenninga av valresultatet. Andre vil ikkje lenger gi pengar til Republikanarar generelt, medan atter andre heilt vil slutte med politiske pengegåver, uansett parti.

Det er likevel langt frå sikkert at pengetørken blir langvarig. Det er venta at Joe Biden vil gjere om på noko av den næringslivsvennlege delen av Trumps politikk. Då kan pengane igjen tenkjast å sitje laust hos bedriftene som vil ha tilbake fordelane dei risikerer å miste.

– Dette er eit ein lagnadsdag. Endrar dei åtferd? Eller går dei tilbake igjen etter at det har gått litt tid, spør toppsjef Bruce F. Freed i Center for Political Accountability, som jobbar for politisk openheit i næringslivet.

Google er blant selskapa som seier gåvestansen er mellombels, medan selskapet vurderer praksisen sin i lys av «dei djupt urovekkjande hendingane» førre veke. Facebook seier pausen deira vil vare minst ut første kvartal, men at dei berre stoppar valkampstøtte, ikkje andre politiske bidrag.

