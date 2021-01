Guterres klar for ein ny periode som FNs generalsekretær

utenriks

Guterres informerte presidenten i Hovudforsamlinga og Tryggingsrådet om at han er tilgjengeleg for ein andre periode som generalsekretær i FN, som er frå 2022 til 2026, opplyser talsperson Stephane Dujarric.

Den 71 år gamle generalsekretæren informerte Tryggingsrådet om avgjerda fredag, ifølgje fleire diplomatiske kjelder. Ønsket hans har så langt ikkje vorte møtt med innvendingar frå nokon av dei faste medlemmene i rådet.

Det er tradisjon for at FNs generalsekretærar sit i maks to periodar, men før presidentvalet i USA skal Guterres ha sagt at han ikkje ønskte å halde fram dersom Donald Trump vart attvald.

(©NPK)