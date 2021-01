Den eine svarte boksen etter flystyrten i Indonesia er funnen

utenriks

Lokale medium melder om funnet av boksen, men det er ikkje klart om det er snakk om ferdsskrivaren eller taleregistratoren.

Flyet styrta i havet frå 3.000 meters høgd rett etter avgang frå flyplassen i Jakarta søndag. Årsaka er ikkje kjend, men flyet var truleg intakt då det trefte vatnet.

Vanskeleg søk

Dei svarte boksane samlar informasjon om farten og høgda til flyet, og dessutan samtalar mellom mannskapet. Dei kan dermed gi informasjon om kva som gjekk føre seg i minutta før ulykka.

Søket etter boksane har vore krevjande. Dykkarar må kjempe mot sterke havstraumar og utfordrande vêrforhold.

– Dei må leite gjennom søppel og andre vrakrestar, og mudder og dårleg sikt er òg ei utfordring, seier talsperson Yusuf Latif i søk- og redningstenesta tysdag.

Fleire tusen leitar

Rundt 3.600 leitemannskap deltok tysdag i søket etter vrakrestar og leivningar.

– Håpet er at med desse ressursane kan vi maksimere moglegheitene til å finne ting under vatn, seier brigadar Sarman, som er operasjonsleiar for det nasjonale søk- og redningsbyrået.

Undervassbilete viser at forvridde restar etter Boeing 737-500-flyet er strødd utover havbotnen.

Måndag vart den første omkomne passasjeren identifisert. Etterforskarar jobbar vidare med å samle leivningar og identifisere fleire offer ved hjelp av fingeravtrykk og DNA.

