Trump kan bli tiltalt for å eggje til opprør

Forslaget til riksrettstiltale vart lagt fram av demokratane i Representanthuset måndag.

Demokratane foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntra til opprør, med tilvising til utsegnene til presidentane i forkant av storminga av Kongressen førre veke.

– Dette var eit forsøk på å gjere statskupp og styrte regjeringa, sa den demokratiske kongressrepresentanten David Cicilline etter at tiltalen var presentert.

Alle involverte må stillast til ansvar, slår Cicilline fast. Han seier dette òg gjeld USAs president.

Følgjer neppe oppmodinga

Tiltalen vart lagt fram rett etter at Republikanarane hadde blokkert eit første forsøk på å få vedteke ein resolusjon der visepresident Mike Pence blir oppmoda til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Tillegget opnar for at visepresidenten og eit fleirtal av regjeringsmedlemmene kan avsetje presidenten ved å erklære at han ikkje er i stand til å utføre oppgåvene sine.

Resolusjonsforslaget blir truleg behandla i plenum i Representanthuset tysdag. Men det er uansett ikkje venta at Pence vil følgje oppmodinga.

I så fall blir det venta at representantane vil stemme over riksrettstiltalen gjennom veka – og mest sannsynleg onsdag.

– Set Amerika i fare

Blir det fleirtalet for tiltalen, blir Trump den første presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to gonger.

Leiaren for Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, leier an i forsøket på å fjerne Trump frå makta berre halvanna veke før han uansett går av.

Pelosi rasa etter at Republikanarane måndag blokkerte resolusjonen der Pence blir oppmoda til å avsetje presidenten.

Ho skulda Republikanarane for å tillate at dei «ustabile og forferdelege opprørshandlingane til presidenten kan halde fram».

– Medverknaden deira set Amerika i fare og undergrev demokratiet vårt, la ho til.

