Republikanarane blokkerer første forsøket til Demokratane på å få Pence til å avsetje Trump

utenriks

Resolusjonen oppmodar visepresident Mike Pence til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget slik at Trump kan avsetjast.

Demokratane la fram resolusjonen i Representanthuset måndag, men han vart raskt blokkert av republikanske representantar. Forslaget skal behandlast i plenum tysdag.

Kort tid etter at resolusjonen inntil vidare var stansa, la Demokratane fram riksrettstiltalen sin. Her blir Trump skulda for å ha «oppelda til opprør».

Bakgrunnen for denne andre riksrettstiltalen mot Trump er rolla til presidenten då ei stor gruppe av tilhengjarane hans trengde seg inn i kongressbygningen.

Det 25. grunnlovstillegget opnar for at visepresidenten og eit fleirtal av regjeringsmedlemmene kan avsetje presidenten viss dei vurderer at han ikkje er i stand til å utføre oppgåvene sine. Det er ikkje venta at Pence vil følgje oppmodinga om å bruke denne moglegheita til å avslutte Trumps presidentskap før tida.

(©NPK)