Netanyahu vil utvide busetjingane ytterlegare

utenriks

Bustadene skal byggjast i området «Judea og Samaria», som er det bibelske namnet for Vestbreidda, opplyste statsministerkontoret måndag.

Israel held nyval 23. mars, det fjerde på under to år. Denne gongen tyder meiningsmålingar på at Netanyahus største utfordring kjem frå høgreorienterte Gideon Saar, som er ein iherdig forkjempar for busetjingane.

Han forlét regjeringspartiet Likud førre månad for sjølv å stille som statsministerkandidat.

Netanyahus ordre er ikkje endeleg. Byggjeplanane må gjennom fleire byråkratiske instansar og kanskje òg ankar i rettsvesenet før planane kan setjast i verk.

Ordren kjem få dagar før Donald Trump går av som USAs president. Administrasjonen hans har brote med internasjonal konsensus om at busetjingane er brot på folkeretten, noko òg FNs tryggingsråd har slått fast.

Påtroppande president Joe Biden har signalisert at administrasjonen hans kjem til å ta opp att USAs tidlegare politikk.

(©NPK)