Klart for masserettssak mot mafiaen i Italia

Ikkje på 30 år har det vore halde ei så stor rettssak mot mafiaen i Italia. Det dreier seg om det familiebaserte nettverket 'Ndrangheta, som med base i Calabria-regionen i Sør-Italia står bak ein verdsomspennande kriminell organisasjon. Nettverket har for lengst vorte mektigare enn Cosa Nostra, den berømte mafiaen som har utspring på Sicilia.

'Ndrangheta har berre vore stempla som ein mafiaorganisasjon sidan 2010, men har røter heilt tilbake til samlinga av Italia i 1861. Gruppa kontrollerer mellom anna smugling og sal av tonnevis av kokain på den europeiske marknaden.

Barnedrap

Organisasjonen er kjend for brutalitet og blir mellom anna skulda for drap på fleire tital barn sidan 1950-talet. Blant dei er tre år gamle Nicola «Coco» Campolongo, som vart skoten i hovudet i 2014 av menn som var ute etter bestefaren hans.

Rettssaka blir innleidd onsdag og er venta å vare i over to år. Så mange som 355 personar sit på tiltalebenken, blant dei både mistenkte medlemmer og medsamansvorne. Men ho er berre retta mot ein av dei mange klanane for nettverket: Mancuso-familien.

Under eit nyleg rettsmøte tok det tre timar å lese namna til dei tiltalte. Blant dei er mafiabossen Luigi Mancuso – «onkelen» – som sat nesten 20 år i fengsel før han gjekk under jorda. Mange av dei andre har òg kallenamn som tekne rett ut av ein Hollywood-film: «Ulven», «Feitingen», «Søten», «Blondie» og «Lille Geit».

Dei fleste tiltalte vart arresterte i ei rekkje nøye planlagde politiraid i desember 2019. Dei vart gjennomførte før daggry både i Italia, Tyskland, Sveits og Bulgaria.

No er dei tiltalte for mellom anna tilknyting til mafiaen, drap, drapsforsøk, narkotikasmugling, utpressing, lånehaiverksemd, lekking av hemmelegstempla offentleg informasjon, maktmisbruk, heleri og kvitvasking.

Berømt aktor

Påtalemakta har innkalla over 900 vitne, og 400 advokatar er involverte i saka. Fleire av vitna er venta å bryte tausheitskodeksen, som nærast er heilag i organisasjonen, og det er venta at fleire av gruppas godt verna løyndommar vil bli avslørte.

Aktoratet blir leidd av Nicola Gratteri, som har levd under politivern i over 30 år og er Italias mest kjende mafiajeger.

Som barn spelte den no 62 år gamle aktoren fotball med mange av dei han har sørgt for å sperre inne fleire tiår seinare. Han har lova å ta knekken på ein organisasjon som han meiner kveler befolkninga.

I storleik blir rettssaka berre slått av Italias første masserettssak mot mafiaen i 1986–87. Ho var retta mot Cosa Nostras mange familiar og enda med at 338 personar vart dømde. Dei to aktorane Giovanni Falcone og Paolo Borsellino vart seinare likviderte.

– Mange hjelparar

Denne rettssaka er meir avgrensa ved at ho berre tek for seg éin av fleire hundre 'Ndrangheta-familiar.

Ho er likevel svært viktig, ikkje berre på grunn av storleiken, men òg fordi ho involverer så mange personar som blir skulda for å ha hjelpt mafiaen med å fungere, meiner professor i kriminologi, Federico Varese ved Oxford University.

– Det er openbert sjokkerande at ein har ei kriminell gruppe som er så rotfesta i området at du må stille hundrevis av menneske for retten, seier han.

Over 90 tiltalte har bede om raskare rettargang, og når desse blir rekna med, er det over 400 tiltalte. Blant dei er den tidlegare parlamentarikaren, frimuraren og kjende forsvarsadvokaten Giancarlo Pittelli frå høgrepartiet Forza.

Han avviser skuldingane om at han har fungert som mellommann mellom 'Ndrangheta og ei rekkje mektige institusjonar, både politiske, økonomiske og juridiske.

Mykje på spel

Å stille fleire hundre menneske for retten i ein og same rettssak, er omstridd, sidan det kan så tvil om alle får ein rettvis rettargang. Men påtalemakta meiner at den omfattande og innfløkte verksemda til mafiaen betyr at sakene ikkje kan skiljast frå kvarandre.

For Gratteri står svært mykje på spel.

– Om det ikkje fører til at mange blir dømde, vil det sjåast som ein flopp, seier ein av forsvararane, Nicola Lo Torto.

Og sjølv om aktoratet lykkast, betyr det ikkje slutten for 'Ndrangheta, understrekar kriminologiprofessor Varese.

– Du kan kaste dei i fengsel, men dersom du ikkje fjernar dei grunnleggjande årsakene til at dei finst, vil dei berre fornye seg, seier han.

