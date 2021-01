Facebook har stengt kontoar før valet i Uganda

utenriks

Facebook opplyser at det er brukt falske profilar til å leggje ut informasjon, kommentere meldingar, gi seg ut for å vere andre, og dessutan dele meldingar slik at dei skulle verke meir populære enn dei er.

Det skal vere snakk om eit nettverk med mange kontoar som er knytte til kommunikasjonsdepartementet i landet.

Uganda held torsdag val på ny nasjonalforsamling og president etter ein blodig valkamp der fleire tital opposisjonstilhengjarar er drepne.

Pressesekretæren til Ugandas mangeårige president Yoweri Museveni har fått stengt profilane sine både på Facebook og Instagram. Han skuldar mediegiganten for å prøve å påverke valet.

– Skam over dei utanlandske kreftene som trur dei kan plante eit nikkedokkeregime i Uganda ved å setje nettkontoane til personar som støttar regjeringa, ut av funksjon, seier Don Wanyama.

Presidenten ikkje ramma

Kontoen til Museveni er framleis aktiv, men mange av tenestemennene og medlemmene i regjeringa av regjeringspartiet har opplevd å få kontoane sine fjerna.

Blant dei er ein velkjend bloggar og Museveni-tilhengjar, ein kjend lege og ein høgt plassert tenestemann i informasjonsdepartementet.

Presidenten har lenge skulda utanlandske organisasjonar for å støtte den fremste kandidaten til opposisjonen, popstjerna Bobi Wine, i forsøket hans på å bli president.

FNs kontor for menneskerettar skulda førre veke regjeringa for å ha brukt koronapandemien som påskot til å undertrykkje opposisjonen under valkampen.

Stenger stadig fleire

Facebook har òg andre stader i verda stengt ned kontoar fordi dei vart sett på som forsøk på manipulering av den offentlege debatten.

Ifølgje Facebooks kommunikasjonssjef for Afrika sør for Sahara, Kezia Anim-Addo, har over 100 slike nettverk vorte stengde sidan 2017.

I desember vart kontoar styrte frå Russland og Frankrike sletta etter at dei vart skulda for å blande seg inn sakene til afrikanske land. Ein av dei var knytte til det franske militæret.

Facebook og andre sosiale medium har vorte kraftig kritiserte for å tillate spreiing av feilinformasjon og hatfremjande meldingar på plattformene sine.

Etter at den amerikanske Kongressen vart storma sist torsdag, har dei stengt dei offisielle kontoane til president Donald Trump.

