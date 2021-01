Eitt år sidan det første koronadødsfallet i verda, men framleis er opphavet til viruset ukjent

utenriks

11. januar er det eitt år sidan Kina stadfesta at ein 61-åring som jamleg besøkte dyremarkedet i Wuhan, var død etter å ha vorte smitta av covid-19. Det er det aller første koronarelaterte dødsfallet verda kjenner til.

Eitt år og nesten to millionar dødsfall seinare, er pandemien ute av kontroll i store delar av verda, med fleire titals millionar menneske sjuke og ein hardt ramma internasjonal økonomi.

Ekspertar åtvarar om at ein kanskje aldri får tydelege svar på kvar koronaviruset kom frå.

Framleis har Kina, som i stor grad har fått kontroll på viruset på eiga jord, stått i vegen for uavhengige forsøk på å finne opphavet til viruset – og svar på korleis viruset kom seg over frå dyr til menneske.

«Covid-19»

Det er lita usemje om at viruset hadde det første kjende utbrotet sitt blant menneske i den kinesiske byen Wuhan, i tilknyting til eit såkalla våtmarked, der det blir selt levande dyr til matformål. Ein trur òg at det viruset kom frå ein flaggermusart, men det er ikkje fastslått kva for ein.

Men her stoppar òg sporane. Og jakta på opphavet blir òg forstyrra av eit sammensurium av rettesnorer som kan peike mot at viruset eigentleg oppstod før Wuhan-utbrotet, og dessutan til konspirasjonsteoriar – mellom anna vidareformidla av USAs president Donald Trump – om at viruset vart sleppt laus frå eit laboratorium i den kinesiske storbyen.

Oppsporing av kjelda er viktig for å stanse framtidige utbrot tidleg, ifølgje leiande virologar. Ein kan få informasjon som kan vere nyttig i avgjerder om ein skal masseslakte dyrepopulasjoner, setje smitta menneske i karantene, eller avgrense jakt og andre situasjonar der menneske kjem i kontakt med dyr.

– Om vi kan finne ut kvifor virusa held fram med å dukke opp, kan vi redusere dei underliggjande drivarane, seier Peter Daszak, president i EcoHealth, ein internasjonal organisasjon som jobbar med smittevern.

Endra forklaring

I starten av pandemien fekk Kina sentrale styresmakter ros for å raskt rapportere inn utbrotet og tidleg kartleggje DNAet til viruset, i motsetning til slik det var under SARS-utbrotet i 2002–03, som vart forsøkt halde skjult.

Men den kinesiske handteringa har òg vore prega av hemmeleghald og endringar i forklaringane.

Styresmaktene i Wuhan prøvde i starten å dekkje over utbrotet, og nekta dei viktige første vekene for at viruset smitta mellom menneske.

Kinesiske tenestemenn fastslo tidleg at utbrotet byrja på ein marknad i Wuhan. Men data frå januar 2020 viser at fleire av dei første tilfella ikkje hadde nokon kjende koplingar til den no stengde marknaden, noko som tyder på ei kjelde ein annan stad.

Forteljinga vart òg endra i mars, då leiaren til det kinesiske folkehelseinstituttet Gao Fu sa at marknaden ikkje var kjelda, men i staden var eit «offer», ein stad der sjukdommen berre utvikla seg vidare.

Ekspertar slepp ikkje inn

Seinare har det ikkje komme rapportar frå Kina som kan samle trådane, og landet har vore sparsommeleg i å dele informasjon om prøvar tekne av dyr og omgivnadar på marknaden i Wuhan, som kunne ha vore nyttig for forskarar, ifølgje ekspertar.

Kina har òg halde utanlandske ekspertar på avstand, men måndag vart det opplyst at eit ekspertteam frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) vil komme til landet torsdag.

Det er likevel framleis uklart om ekspertane får besøkje Wuhan.

Tvilande

Epidemiolog Daniel Lucey ved Georgetown University i USA, jobbar med å spore og følgje globale utbrot.

Han meiner at marknaden i Wuhan kanskje ikkje er så sentralt, og peikar på at viruset allereie spreidde seg i raskt tempo i Wuhan i desember 2019, noko som kan tyde på at det eigentleg sirkulerte mykje tidlegare. Dette fordi det kan ta månader, og kanskje år, før eit virus utviklar dei rette mutasjonane for å bli svært smittsamt blant menneske.

Han meiner at teorien om at marknaden var sjølve opphavet til viruset, ikkje er plausibel.

– Viruset dukka opp naturleg og det må ha skjedd mange månader tidlegare, kanskje eit år, kanskje meir enn eit år, seier han.

Tvilen blir forsterka av at Kina i desember opplyste at talet på koronavirustilfelle som sirkulerte i Wuhan tidleg i pandemien, kan ha vore ti gonger så mange enn det som vart meldt gjennom dei offisielle tala på den tida.

Det er òg skapt forvirring gjennom funn som kan tyde på at viruset har eksistert i Europa og Brasil før utbrotet i Wuhan, ein ubekrefta teori som Kina har omfamna for å sleppe å bere skulda for viruset.

Har trua

Peter Daszak i EcoHealth Alliance, seier at han framleis har trua på at opphavet kan bli funne, spesielt etter at Donald Trump tapte presidentvalet i USA.

Han skuldar på Trump for å ha øydelagt samarbeidet med Kina ved å la det gå politikk i viruset – mellom anna ved å kalle det for Kina-viruset – og for konspirasjonsteorien om at Kina laga viruset på eit laboratorium, noko vitskapsfolk har avvist.

– Eg er trygg på at vi til slutt finn flaggermusarten viruset kjem frå, og sannsynlegvis òg vegen derfrå, seier Daszak.

(©NPK)