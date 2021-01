Demokratane vil tiltale Trump for å eggje til opprør

utenriks

Forslaget til demokratane til riksrettstiltale vart lagt fram då Representanthuset formelt opna møtet sitt måndag.

Demokratane foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntra til opprør, med tilvising til utsegnene til presidentane i forkant av storminga av Kongressen førre veke.

Tiltalen vart lagt fram rett etter at Republikanarane hadde blokkert eit første forsøk på å få vedteke ein resolusjon der visepresident Mike Pence blir beden om å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Tillegget opnar for at visepresidenten og eit fleirtal av regjeringsmedlemmene avset presidenten ved å erklære at han er uskikka til å utføre oppgåvene sine.

