CNN: Forslag om riksrettstiltale mot Trump klart

utenriks

Forslaget frå Demokratane skal leggjast fram når Representanthuset formelt opnar møtet sitt måndag klokka 11 i Washington, fortel CNN. Det er klokka 17 norsk tid. I forslaget blir presidenten skulda for å ha eggja til opprør mot staten, skreiv CNN-reporter Lauren Fox på Twitter kort tid før nyheitskanalen publiserte saka.

Ho seier Representanthuset skal stemme over forslaget seinare i veka. Eit endeleg tidspunkt er ikkje fastsett, men det blir truleg onsdag.

Ber Pence bruke grunnlova

Parallelt med riksrettstiltalen har Husets leiar Nancy Pelosi sagt at ho vil be visepresident Mike Pence erklære Trump uskikka. Det kan gjerast med det 25. grunnlovstillegget, men det er aldri tidlegare brukt for det som i praksis vil vere å avsetje ein president: Dersom Pence og halve regjeringa meiner Trump ikkje kan gjere jobben, tek visepresidenten over makta dei siste dagane fram til Joe Biden blir innsett onsdag neste veke.

Beskjeden frå Pelosi til Pence er klar: Avsett Trump, elles gjer vi det.

Dersom Trump blir tiltalt, blir han den første presidenten som blir stilt for riksrett to gonger.

Går neppe i bresjen

Det er ikkje venta at Pence tek føringa for å tvinge Trump ut, sjølv om det i fleire dagar har vore mykje snakk om den moglegheita i Washington. Derfor er altså Pelosi og meiningsfellane hennar førebudde til å ta saka i eigne hender.

– For å verne grunnlova vår og demokratiet vårt vil vi handle raskt, fordi denne presidenten representerer ein overhengande trussel mot begge, skreiv ho søndag i eit brev til dei demokratiske partifellane sine.

Pelosi seier ein tiltale mot presidenten skal behandlast med alvor, men også raskt. Tida er knapp før Trumps periode i Det kvite hus går ut.

– Faren for det pågåande angrepet på demokratiet vårt som denne presidenten utøver, blir forsterka. Det same gjer det umiddelbare behovet for handling, seier Pelosi.

Biden vil unngå riksrett

Søndag vart det kjent at påtroppande president Joe Bidens rådgivarar prøver å finne ein måte Trump kan sanksjonerast på utan at han blir stilt for riksrett. Ei riksrettssak i Senatet kan forseinke ministernominasjonane til presidenten og anna viktig arbeid, mellom dei ein stor økonomisk krisepakke Biden planlegg.

Ti omverda seier Biden at det er opp til Kongressen å vedta korleis Trump skal sanksjonerast for rolla si i det valdelege angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølgje CNN jobbar rådgivarane hans med Pelosi og andre leiande demokratar for å finne ein annan utveg enn riksrett.

