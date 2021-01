Amnesty: Menneskerettane blir framleis brotne i Guantánamo-leiren

utenriks

– Dette handlar om meir enn berre dei 40 menneska som framleis blir haldne i Guantánamo, det handlar òg om brot på internasjonal rett gjort dei siste 19 åra og mangelen på ansvarleggjering for dette, seier Daphne Eviatar, direktør for tryggleik og menneskerettar i Amnesty International USA.

Den amerikanske fangeleiren på Guantánamo-basen vart oppretta i 2002 i kjølvatnet av terrorangrepa mot USA 11. september 2001. Nesten 800 personar har sidan sete der, men det er no rundt 40 tilbake.

I tillegg til tortur og manglande medisinsk behandling viser Amnesty òg til at fangar som eigentleg skulle ha vorte lauslatne, blir haldne fengsla på ubestemt tid.

Rettar krav

Guantánamo-leiren har for mange vorte symbolet på menneskerettsbrota USA har gjort i samband med krigen mot terror. Amnesty krev at han no må stengjast.

– Dette er ein måte å ta frå menneske fridommen på som ikkje kan halde fram. Hemmelege overføringar, tvangsforing av svoltestreikarar, hemmelege avhøyr, tvungne forsvinningar og generelt mangel på rettslege prosessar, seier Eviatar.

Håpar på Biden

Allereie i det første året som president i USA lova dåverande president Barack Obama at han skulle stengje den omstridde fangeleiren, men representantar frå begge parti i Kongressen sette ein stoppar for dette.

Donald Trump fastslo før han vart innsett at han ville vidareføre drifta av leiren og «fylle han opp med nokon fæle fyrar».

Amnesty viser til at USAs påtroppande president Joe Biden – som var visepresident under Obama – òg sa at han ønskte å stengje fangeleiren.

