«America United» blir tema for innsetjinga til Biden

utenriks

Biden har lenge insistert på at han vil vere ein president for alle amerikanarar, og at han ser på arbeidet med å samle eit splitta land som ei av dei viktigaste oppgåvene sine.

Komiteen som står for innsetjingsseremonien den 20. januar, opplyser måndag at «temaet speglar byrjinga på ei ny nasjonal reise som skal gjenopprette sjela til USA, føre landet saman og skape ein veg mot ei lysare framtid».

Etter at Biden er offisielt innsett som president, skal han og visepresident Kamala Harris leggje ned ein krans ved grava til Den ukjende soldat på gravplassen Arlington National Cemetry saman med ektefellane sine. Også dei tre tidlegare presidentane Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton vil vere til stades, alle med ektefellane sine.

Pence, men ikkje Trump

Det blir ein av Bidens første handlingane som president, og noko av målet er å vise fellesskap på tvers av parti i ei tid der splittinga er sterk.

Etter storminga av Kongressen sist veke har oppgåva til Biden blitt endå meir prekær.

Sjølv har Trump varsla at han ikkje kjem til innsetjinga, ei avgjerd Biden omtalar som bra.

Visepresident Mike Pence og kona hans vil likevel delta i seremonien, som skjer under strengt vakthald i frykt for at Trump-tilhengjarar vil prøve å angripe endå ein seremoni som er sentral i det amerikanske demokratiet.

Nytt kapittel

– Innsetjinga markerer eit nytt kapittel for det amerikanske folket, seier sjefen for innsetjingskomiteen Tony Allen.

Han strekar under at seremonien skal spegle USAs felles verdiar og fungere som «ei påminning om at vi er sterkare saman enn kvar for oss».

Komiteen opplyser også at det blir planlagt eit større kunstprosjekt som skal pryde fleire kvartal langs National Mall, det store parkområdet framfor Kongressen. Det skal mellom anna vere sett saman av 191.500 amerikanske flagg og 56 lyssøyler som skal representere alle USAs delstatar og territorium.

Som følgje av koronapandemien kjem seremonien til å vere langt meir tona ned enn vanleg.

(©NPK)