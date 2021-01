FN: Uganda har misbrukt koronatiltak før valet

utenriks

Opposisjonen skuldar president Yoweri Museveni (76) for å vilje halde på makta utan omsyn til kostnaden. Han har hatt makta i 25 år og vart på 1990-talet hylla som ein av dei nye afrikanske leiarane som sørgde for stabilitet og økonomisk framgang, og som stod på god fot med vestlege land.

I forkant av valet torsdag neste veke er kandidatar arresterte, valmøte forbodne og fleire tital demonstrantar drepne.

Trass i koronapandemien blir valet gjennomført som planlagt.

Sikker på å vinne

Museveni og regjeringspartiet Nasjonal motstandsrørsle (NRM) blir denne gongen utfordra av ei rekkje opposisjonskandidatar og parti.

Men Museveni er nærast sikra siger, og på valplakatane er han avbilda med eit sigerssikkert smil kledd i sin karakteristiske breibremma hatt.

– Vi er sikre på å vinne, seier han.

Det same kan ikkje seiast om konkurrentane hans, som har skulda han og regjeringa for å spele eit rått og urettferdig spel, ofte valdeleg, for å knuse all motstand.

Musevenis fremste utfordrar er musikkstjerna Bobi Wine (38), viss verkelege namn er Robert Kyagulanyi. Han seier han har sendt sine fire barn til USA i frykt for tryggleiken deira.

Sjølv har han under valkampen vore utstyrt med skotsikker vest og hjelm medan han har sanka stemmer sitjande i ein open bil i konstant rørsle.

Tryggingsstyrkar har brukt både tåregass og gummikuler for å bryte opp valmøta hans, og minst 54 menneske vart i november skotne under protestar som braut ut etter at Wine vart arrestert.

Medarbeidarar skotne

– Alle dei personlege medarbeidarane mine og assistentar vart skotne mot, sa Wine då han nyleg lét seg intervjue av nyheitsbyrået AFP.

Musevenis regjering må tole hard kritikk frå FNs menneskerettskontor, som meiner at koronapandemien har vorte brukt som påskot til å til å forby valmøte fleire stader i landet.

– Covid-19-restriksjonane har vorte praktiserte strengare for å innskrenke valkampaktivitetane til opposisjonen på ein diskriminerande måte, sa talsperson Ravina Shamdasani på ein pressekonferanse i Genève fredag.

Den 30. desember vart 90 tilhengjarar av opposisjonspartiet National Unity Platform arrestert under eitt av Wines valkampmøte i byen Kalangala.

Nokre av dei arresterte kunne seinare vise fram teikn på tortur, opplyser Shamdasani, som understrekar at liknande tiltak ikkje har vorte brukt for å stanse valaktivitetane til regjeringspartiet.

Arrestert under talar

Wine har under valkampen vorte arrestert tallause gonger, òg når han har vore midt i valkamptalar. Dette var ein praksis styresmaktene byrja med 3. november, same dag som han vart nominert til presidentkandidat.

Ein annan av presidentkandidatane, Patrick Amuriat, mista skoa sine under eit slagsmål med politiet medan han prøvde å fylle ut dokumenta som trengst for å bli godkjend som kandidat. Som eit symbol på motstand held han no valkamptalane sine berrføtt.

Andre kandidatar har opplevd at valkampmøte plutseleg har vorte stansa av politi utstyrt med tåregass og batongar, sjølv om møta har vorte godkjende på førehand.

Bobi Wine har til og med vorte nekta å bu på hotell medan han har drive valkamp rundt omkring i landet, og han har derfor måtte sove i bilen sin.

Floge heim til Kampala

Ved eit anna tilfelle vart han tvangsreturnert til hovudstaden Kampala i eit militært helikopter for å hindre han i å møte tilhengjarar rundt omkring i landet.

Statsvitaren Yusud Serunkuma ved Makerere-universitetet i Kampala seier at politifolka veit godt at det ikkje er noko reelt val.

– Ville du ha sparka rundt ein fyr du trudde ville bli den neste sjefen? Kandidatane står opp mot noko som er ubevegeleg, seier han.

Også i media har det vore sterk forskjellsbehandling. Museveni har til stadigheit dukka opp på statskanalane i landet, mellom anna når han klipper band i samband med nye prosjekt.

Opposisjonskandidatane har fått intervju og andre medieinnslag sletta.

(©NPK)