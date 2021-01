Ungarns statsminister åtvarar mot utanlandsk innblanding i USA

utenriks

– Vi burde ikkje blande oss inn i det som skjer i USA, dette er USAs sak, sa Orbán i eit intervju med den statlege radiokanalen i landet fredag.

– Vi heiar på dei, og vi stoler på at dei vil klare å løyse sine eigne problem, la han til.

Orbán har gjennom valkampen i USA fleire gonger sagt at ein ny presidentperiode for Donald Trump ville vere det beste for sentraleuropeiske land.

Trumps tidlegare politiske rådgivar Steve Bannon har på si side hylla Orbáns strenge innvandringspolitikk. Bannon kalla den ungarske statsministeren «Trump før Trump».

