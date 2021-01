Trumps Europa-støtte svinn etter Kongress-storminga

utenriks

Både Frps Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde har teke avstand til Trump etter valden og kaoset i Washington.

– Trump er ikkje skikka til å vere president etter det vi har sett no, sa nestleiar Sylvi Listhaug til NRK etter opptøyane i Washington onsdag.

Også Tybring-Gjedde, som i fjor nominerte Donald Trump til Nobels fredspris for fredsprosessen med Israel og Emirata, har endra syn på presidenten.

– Midtausten-avtalen er ikkje ei mindre bragd i dag, men ein fredspris no ville stått i grell kontrast, sa Tybring-Gjedde til TV 2.

Bytte profilbilete

Noreg er ikkje det einaste landet der Trump mistar venner.

– Folket tek landet sit tilbake, jubla den nederlandske høgrepopulistiske politikaren Geert Wilders då Trump vann valet i 2016.

Men no har pipa fått ein annan lyd.

– Sjokkerande bilete frå Washington. Resultatet av demokratiske val må alltid respekterast, uansett om ein vinn eller taper, tvitra Wilders i eit forsøk på å distansere seg frå Trump før valet i Nederland i mars.

Også franske Marine Le Pen og britiske Nigel Farage fordømmer valden og kaoset.

I Tsjekkia var statsminister Andrej Babis raskt ute med å byte Facebook-profilbilete frå eitt der han var iført ein raud kaps til eitt der han brukar munnbind.

På kapsen stod det «Sterkt Tsjekkia», noko som minte om Trumps raude «Make America Great Again»-kaps.

Inspirerte for fire år sidan

Trumps valsiger i 2016 inspirerte ei høgrepopulistisk bølgje i Europa, og både mellom anna Marine Le Pen og Geert Wilders kom med Trump-liknande utspel og kritikk av EU.

Tilnærminga gav likevel ikkje den veljarveksten dei hadde håpa på, og året etter var retorikken mot EU tona ned.

No står det att å sjå om kaoset som har dominert Trumps siste dagar i Det kvite hus, vil få konsekvensar for høgrepopulismen òg i Europa.

Passé

For andre europeiske politikarar er Trump-epoken allereie historie.

– Trump er jo allereie passé. Vi ventar no berre på at president Joe Biden skal ta over 20. januar, sa Portugals statsminister António Costa på eit nettbasert pressetreff.

Fem personar mista livet då Trump-tilhengjarar storma kongressbygget i Washington onsdag. Ei kvinne vart skoten og drepen av politiet då folkemengda tok seg inn i Kongressen, og tre andre døydde av medisinske årsaker som følgje av den kaotiske situasjonen.

Torsdag stadfesta politiet at ein politimann òg døydde.

Meir enn 50 politifolk vart skadde, og fleire av dei vart innlagde på sjukehus med alvorlege skadar. Meir enn 50 personar er arresterte etter opptøyane.

