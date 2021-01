Trump fordømmer støttespelarar som storma Kongressen

utenriks

– Som alle amerikanarar er eg sjokkert av valden, lovløysa og galskapen, seier Trump i ein video publisert torsdag kveld.

Vidare hevdar Trump at han «umiddelbart» innkalla nasjonalgarden då uroa oppstod onsdag, etter at ei rekkje medium har meldt at Trump sette seg imot dette, og at det var visepresident Mike Pence som gjorde det.

– Demonstrantane som tok seg inn i Kongressen har skjemt ut setet til det amerikanske demokratiet, seier han, og lovar at dei som braut lova, vil bli straffeforfølgde.

Vidare anerkjende Trump at Joe Bidens valsiger no er godkjend av Kongressen og at ei ny regjering vil komme på plass 20. januar. Trump lovar at han no vil fokusere på å bidra til ei ryddig maktovertaking, og seier at det no er tid for forsoning.

Enden på presidentperioden inneber likevel ikkje at Trump er ferdig i amerikansk politikk:

– Den utrulege reisa vår har berre nettopp byrja, seier Trump.

Kommentarane står i sterk kontrast til dei han kom med onsdag, der han i ein video gjentok grunnlause påstandar om valfusk, medan han bad demonstrantane gå heim og understreka at han «elskar» og «forstår» dei.

(©NPK)