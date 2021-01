Trump deltek ikkje i Bidens innsetting

utenriks

– Til alle som har spurt, eg kjem ikkje til å delta i innsettinga 20. januar, stadfestar Trump sjølv på Twitter. Han gir ikkje noka årsak for ikkje å delta.

Det er venta at visepresident Mike Pence vil delta i innsettinga, men det er førebels ikkje stadfesta. Den førre presidenten frå Det republikanske partiet, George W. Bush, har likevel stadfesta at han vil delta. Det vil òg dei to tidlegare demokratiske presidentane Bill Clinton og Barack Obama, skriv CNN.

Pence deltek truleg

Torsdag innrømde Trump i ei videohelsing at perioden hans snart var over, men han nemnde ikkje Biden ved namn og erkjende heller ikkje eksplisitt at han tapte presidentvalet i november.

I videohelsinga, som braut tydeleg med det meste han har sagt før, sa Trump at han ville sørgje for ein jamn, ordentleg og saumlaus maktovertaking. Med den nye Twitter-meldinga går Trump langt i å undergrave gårsdagens melding.

Tradisjonelt er deltakinga i etterfølgjarens innsettinga eit symbol på fredeleg maktovertaking i USA.

Ikkje skjedd sidan 1869

Berre tre presidentar har tidlegare teke eit aktivt val om ikkje å delta i etterfølgjarens innsettingsseremoni. Siste gong det skjedde var i 1869, då Andrew Johnson ikkje deltok på etterfølgjaren Ulysses S. Grants innsettinga. Dei to andre var John Adams i 1801 og John Quincy Adams i 1829.

I tillegg deltok ikkje Woodrow Wilson i etterfølgjarens innsettinga i 1921, grunna svak helse. Richard Nixon gjekk av som president i 1974, eit eineståande tilfelle i amerikansk historie, og deltok heller ikkje i Gerald Fords innsettinga.

Vold og opptøyar

Onsdag storma ein gjeng med Trump-tilhengjarar Kongressen etter ein tale frå presidenten føre tusenvis av menneske som demonstrerte mot valresultatet.

Kongressen måtte stoppe den seremonielle behandlinga av valresultatet, og kongressmedlemmer vart evakuerte. Volden og opptøyane som oppstod, har vorte sterkt fordømt av politikarar i begge parti, og dessutan av internasjonale leiarar.

Domstolar har opna for å undersøkje Trumps rolle i å eggje mobben, og styresmaktene vurderer bruk av det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump eller gå til ny riksrettssak.