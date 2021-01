Sverige har vedteke ny pandemilov

utenriks

Lova trer i kraft søndag. Sosialminister Lena Hallengren sa i debatten at lova gir moglegheit til å stengje ned verksemder, men ho insisterte på at dette ikkje er hovudmålet, og at det kan òg bety avgrensa opningstider og tak på talet på kundar.

Fram til no har regjeringa for det meste teke i bruk tilrådingar og råd for å få folk til å halde sosial avstand og unngå folkesamlingar.

Den nye lova gir styresmaktene moglegheit til å stengje alt frå butikkar, treningssenter og campingplassar til parkar og strender.

(©NPK)