Storflaum i Malaysia: Seks døde og titusenvis evakuerte

utenriks

Bilete viser ei dramatisk evakuering, der folk har måtta symje gjennom det djupe vatnet. Lokale innbyggjarar beskriv flaumen på austkysten i landet som den verste på eit halvt hundreår.

Fleire vegar, inkludert hovudvegen som forbind områda på austkysten, er stengde. Fredag heldt styrtregnet fram, og 47.000 personar er no evakuerte frå heimane sine, opplyste regionale styresmakter.

Styresmaktene har trappa opp hjelpe- og redningsarbeidarar etter at folk har klaga over at dei har fått lite støtte.

