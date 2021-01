Pelosi har spurt om moglegheita for å ta frå Trump tilgangen på atomvåpen

utenriks

[if !supportLists]– [endif]I dag tidleg snakka eg med forsvarssjef Mark Milley for å diskutere moglege forholdsreglar for å hindre ein ustabil president frå å starte krigshandlingar eller få tilgang til atomvåpenkodane og starte eit atomangrep, skriv Pelosi i eit brev til partigruppa som Hearst TV-journalisten Mark Andrew har fått tilgang til.

I brevet takkar ho òg partikollegaene for måten dei handterte storminga av Kongressen onsdag, delte nyheita om at ein politimann døydde under opprøret, og uttalte at ho håpar på svar frå Mike Pence om moglegheita for å fjerne Trump frå presidentembetet. Pelosi har gjort det klart at dersom ikkje Pence gjer dette, vil Demokratane prøve å stille Trump for riksrett.

I tillegg kunngjorde ho at det vil bli tilbode ressursar for å hjelpe politikarane med traumehandtering etter angrepet på onsdag.

