Joe Biden vil ikkje ta stilling til om Trump bør fjernast

Ei rekkje demokratar har kravd at visepresident Mike Pence tek over som president ved å bruke det 25. grunnlovstillegget. Det opnar for at ein president kan avsetjast dersom han er uskikka til vervet.

Ifølgje ein rådgivar i Bidens overgangsteam er Biden og visepresident Kamala Harris no opptekne av å gjere plikta si. Dei konsentrerer seg om førebuingane til maktovertakinga 20. januar, ifølgje Andrew Bates.

Biden har heller ikkje teke stilling til om Trump bør stillast for riksrett, slik fleire demokratar har teke til orde for.

