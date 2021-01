EU inngår avtale om 300 millionar ekstra dosar av Pfizer-vaksine

utenriks

75 millionar av dei nye dosane skal leverast i andre kvartal, medan resten kjem seinare i år.

– Vi må vaksinere så mange europearar så raskt som mogleg, seier EU-kommisjonens leiar på ein pressekonferanse fredag. Ho understrekar at innsatsen for å byggje opp økonomien etter koronakrisa er avhengig av at ein får bukt med pandemien.

Utvidinga av innkjøpsavtalen med Pfizer inneber at EU doblar tilgangen til den første vaksinen som vart godkjend for bruk i Noreg og EU. Noreg er òg omfatta av innkjøpsavtalane EU har inngått med vaksineprodusentane.

– Det fine er at vi allereie har ein avtale på plass, så det trengst ingen vanskelege forhandlingar, seier von der Leyen.

EU har fått kritikk for å ha bestilt for få vaksinedosar og hamna for langt bak i køen.

(©NPK)