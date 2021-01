Demokratane i tidsklemme om dei vil kaste Trump

utenriks

Å tvinge ein president til å gå av før mandatet er ute, er både ein tidkrevjande og arbeidskrevjande prosess. Og sjølv om Trump skulle bli stilt for riksrett igjen, ser det ikkje ut til at eit slikt initiativ har nok republikansk støtte i Senatet, der to tredelar må seie ja.

Samtidig er det ein risiko for at hastverket vil skade riksrettsprosessen sidan det korkje vil vere tid til høyringar eller Trumps respons.

Ifølgje nyheitsbyrået AP er dei fleste demokratane klare over at dei truleg må vente til Bidens innsetjingsseremoni 20. januar for å bli kvitt Trump.

– Symbolsk handling

Forslaget om riksrett er meir ei symbolsk handling sidan demokratane meiner dei ikkje kan la angrepet på kongressbygningen gå upåakta utan nokon formell reaksjon.

– Det er viktig å vise framtidige generasjonar at Kongressen ikkje berre oversåg det som skjedde i går, og at vi kan dokumentere forsøka våre på å fjerne ein president som hissa til kuppforsøk, seier Ted Lieu, ein av demokratane i Representanthuset.

Det går samtidig føre seg ein diskusjon om Representanthuset bør stemme over eit mistillitsforslag mot Trump. Grunnen til at fleire er imot dette, er at det ikkje vil hindre Trump i å stille som presidentkandidat igjen.

Taus visepresident

Demokratane har òg bede visepresident Mike Pence om å fjerne Trump ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og erklære Trump for ueigna for vervet, men førebels har Pence ikkje vist noko teikn til å følgje oppmodinga.

Han er allereie stempla som «forrædar» av Trump-tilhengjarar sidan han nekta å gi etter for press frå presidenten og lét valsigeren til Joe Biden formelt bli godkjend av dei folkevalde denne veka.

Samtidig har regjeringa neppe tilstrekkeleg med ressursar til å kunne kaste Trump ut av Det kvite hus berre få dagar før han offisielt går av. Det 25. grunnlovstillegget er komplisert, det kan ta ein månad å gå gjennom prosedyrane, og det har aldri tidlegare vorte brukt til å avsetje ein president dei 50 åra det har vore ein del av grunnlova.

– Risikerer skrekkens dagar

Speaker i Representanthuset, Nancy Pelosi, argumenterer likevel for at situasjonen er altfor farleg til at det er tid til å vente på innsetjinga.

– Det er berre 13 dagar igjen, og kva dag som helst kan bli eit skrekkscenario for USA, sa Pelosi på ein pressekonferanse torsdag, der ho kalla Trump ein særs farleg mann.

Same dag tok òg fleire republikanske guvernørar og ei rekkje store amerikanske medium til orde for at Trump burde fjernast, blant dei konservative Wall Street Journal.

Få timar seinare offentleggjorde Trump ein video der han for første gong anerkjende Bidens valsiger og kalla storminga av Kongressen for eit «avskyeleg angrep». Men fråsegna kom truleg for seint og var for tam til å roe ned kritikken.

Håpar det verste er over

Blant republikanarar som har vurdert å støtte bruk av det 25. grunnlovstillegget, er senator Lindsey Graham, ein av Trumps til no mest lojale støttespelarar. Men ikkje før Trump tråkkar feil igjen.

– Om det skjer litt meir, vil alle alternativ bli vurderte, seier han og føyer til at han håpar det verste er over slik at maktovertakinga går som planlagt 20. januar.

Blant republikanarane som har fått nok, er John Kelly, Trumps tidlegare stabssjef. I eit intervju med CNN seier han at dersom han framleis sat i Trumps regjering, ville han jobba for å få presidenten avsett umiddelbart.

Kviskring i korridorane

Men dei aller fleste republikanarane ønskjer ikkje å snakke om saka offentleg. Dei fryktar at Trumps millionar av tilhengjarar ikkje har late seg skremme av det valdelege kaoset i Washington. Og dei er fullt klar over at partiet ikkje har råd til å miste støtta frå desse.

Samtidig stod over 100 republikanske representantar last og brast ved Trump då dei nekta å godkjenne valresultatet under seremonien i Kongressen natt til torsdag – trass storminga av Kongressen nokre timar før.

Trua på at Donald Trump kan vinne tilbake makta i 2024, synest likevel svekt. Ettermælet hans er kanskje ikkje øydelagt, men svært skadd, meiner den republikanske strategen Mike DuHaine.

