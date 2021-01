AP: Riksrettsprosessen kan starte måndag

utenriks

AP siterer to kjelder som er kjende med prosessen internt i partiet. Forslaget frå dei tre representantane David Cicilline, Jamie Raskin og Ted Lieu kan føre til at det blir ei avstemming i Representanthuset om Trump skal stillast for riksrett allereie i midten av kommande veke.

Dersom visepresident Mike Pence og resten av ministrane ikkje bruker det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump, vil Representanthuset raskt starte prosessen om riksrett, uttalte representanten Katherine Clark til CNN tidlegare fredag.

– Donald Trump må fjernast frå embetet. Og vi kjem til å halde fram med alle verktøy vi har for å sørgje for at det skjer for å verne demokratiet vårt, sa Clark.

Ministrar har gått av

Det 25. grunnlovstillegget opnar for at visepresidenten og halve regjeringa kan varsle Kongressen om at presidenten er ueigna, som fører til at visepresidenten overtek makta.

Men det er svært usannsynleg at Pence vil gjere dette no, ifølgje ei kjelde nær presidenten som CNN har snakka med. Pence har ikkje sagt noko offentleg om moglegheita for å bruke grunnlovstillegget trass i massivt press.

To ministrar, samferdselsminister Elaine Chao og utdanningsminister Betsy DeVos, har sagt opp som følgje av Trumps rolle i å eggje storminga av Kongressen. Det gjer at det kan bli vanskelegare å få det nødvendige fleirtalet i regjeringa.

Andre riksrettsprosess?

Speaker Nancy Pelosi og medhjelparane hennar i leiinga i Kongressen snakka saman torsdag om å halde ei rask riksrettsavstemming. Den overveldande haldninga var at ein skulle halde fram prosessen, ifølgje fleire av CNNs kjelder.

Sjølv om enkelte meinte det var å gå for langt, og at det ville vende Trump-tilhengjarar endå meir mot Demokratane, var dei fleste toppdemokratane, inkludert Pelosi, samde om at Trump må haldast ansvarleg for handlingane sine, ifølgje kjelda.

Sjølv om riksrettsprosessen blir starta opp igjen, er det langt frå sikkert at Trump blir felt denne gongen heller.

