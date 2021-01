Washington-opptøyane kan bety slutten på grepet Trump har om republikanarane

utenriks

Opptøyane og inntrenginga i kongressbygningen var både overrumplande og føreseieleg, og eit resultat av at Det republikanske partiet har gjort den destruktive åtferda hans mogleg, skriv AP dagen etter.

No vil hendingane på onsdag kanskje stå igjen som det som fekk partiet til å innsjå at det har oppmuntra Donald Trump til å påstå at presidentvalet vart stole frå han, fastslår det amerikanske nyheitsbyrået.

Allereie då Trump var presidentkandidat i 2016, lét republikanarar fleire oppsiktsvekkjande utsegner passere. Mellom anna lét dei vere å reagere då Trump bad tilhengjarane sine «banke skiten ut av» andre demonstrantar.

Iherdige Trump-forsvararar

Mindre enn eit år etter at han vart innsett, hevda leiarar i partiet at utsegnene hans vart tekne ut av kontekst då han sa at det var «veldig fine menneske» på begge sider etter ein «kvit makt»-demonstrasjon som enda med at ei ung kvinne vart køyrd ned og drepen av ein nynazist.

Og i fjor sommar såg dei fleste republikanske leiarar bort då Trump fekk tryggingsstyrkar til å fjerne hundrevis av fredelege demonstrantar føre Det kvite hus slik at han kunne bli fotografert med Bibelen i handa ved eit kapell.

Etter den valdelege storminga av kongressbygningen er det likevel ingen teikn til at partifellane vil ta han i forsvar. No antydar sjølv nokon av Trumps mest trufaste støttespelarar at dei tek avstand frå han.

Blant dei er senator Lindsey Graham som uttaler at «nok er nok». Ein annan er Nancy Mace, som sit i Representanthuset, som går så langt som å seie at «det Trump oppnådde ved makta, vart viska ut i dag».

Flukt frå Det kvite hus

Samtidig har fleire av dei næraste rådgivarane og medarbeidarane til Trump varsla at dei forlèt Det kvite hus, knapt to veker før han offisielt går av. Det gjeld mellom anna nestleiaren i Trumps tryggingsråd Matt Pottinger og pressesekretær Sarah Matthews. Fleire andre er venta å følgje etter.

Tidlegare president George W. Bush, ein kjend motstandar av Trump, går så langt som å beskrive mobben som eit «motbydeleg og hjarteskjerande syn».

Liz Cheney, som sit i Representanthuset og er dotter av Bush sin visepresident Dick Cheney, er endå meir eksplisitt i kritikken sin av Trump.

– Det er ingen tvil om at presidenten danna mobben. Presidenten hissa opp mobben. Han tende gneisten, seier ho.

Frykt for å miste veljarar

Dei to har tilhøyrt ei lita gruppe i partiet som har vore villige til å kritisere Trump òg tidlegare. Andre ser framleis ut til å vakte orda sine vel for ikkje å støyte frå seg Trumps store tilhengjarskare, som partiet truleg treng for å vinne framtidige val.

Blant dei som framleis er lojale mot Trump, er senatorane Ted Cruz og Josh Hawley og mindretalsleiaren for demokratane i Representanthuset, Kevin McCarthy.

Likevel ser Trumps grep om partiet ut til å vere svekt. Før kaoset braut ut, låg det an til at ei handfull republikanske senatorar og om lag 100 republikanarar i Representanthuset kom til å stemme mot godkjenninga av Biden. Då dei kom tilbake etter å ha vore evakuerte, skifta ei rekkje republikanarar side og slutta seg i staden til leiren som gjekk for godkjenning.

Republikanaranes fleirtalsleiar i Senatet, Mitch McConnell, som gjennom fire år ikkje har gått imot Trump, gjorde det klart at valet var over og at senatorane burde godta det, og den til no så lojale visepresidenten Mike Pence avviste òg Trumps krav om ikkje å godta valet og leidde godkjenninga.

Somme republikanarar ser òg ut til å angre på at dei i det heile har jobba for Trump.

– Dette er ikkje kva eg hadde sett for meg då eg slutta meg til #MAGA. Om eg hadde visst at det kom til å ende slik, ville eg aldri ha vorte med, skriv Jefferson Thomas, som leidde valkampen til Trump i Colorado, på Twitter.

Dei krassaste kritikarane

Den kraftigaste kritikken kjem likevel frå kjent hald.

– Det at han har brukt presidentembetet til å øydeleggje tilliten til vala våre og forgifte medborgarane våre, har vorte gjort mogleg av pseudopolitiske leiarar. Deira namn vil bli ståande vanæra som feige skikkelsar, seier Trumps tidlegare forsvarsminister James Mattis.

Allereie i fjor stempla han Trump som ein trussel mot Grunnlova.

Den aller krassaste kritikken kjem frå ein annan republikansk Trump-kritikar, Anthony Scaramucci, som i 2017 hadde ein svært kort karriere som kommunikasjonssjef i Det kvite hus.

– Valde republikanske politikarar som framleis støttar Trump, bør stillast for retten for forræderi saman med han, skriv han på Twitter.

Håpar på samarbeid

Blant demokratane er det no fleire som håpar og trur på eit betre samarbeidsklima i Kongressen. Blant dei er senator Lou Correa, som i eit intervju med BBC beskriv korleis demokratar og republikanarar hjelpte kvarandre ut av salen då Trump-tilhengjarane brasa inn.

Han meiner det berre var det at politiet heldt igjen som førte til at ikkje inntrenginga i Kongressen enda i eit blodbad.

Fire menneske døydde i opptøyane, blant dei ein kvinneleg Trump-tilhengjar som vart skoten og drepen av ein sivilkledd politimann då ho og fleire andre trengde seg inn i salen i Representanthuset. Dei tre andre døde i det politiet beskriv som «medisinske naudhendingar». 14 politifolk vart dessutan skadde i opptøyane.

Trump oppmoda

Demonstrantane, fleire av dei kledd i militærliknande utstyr, braut seg gjennom sperringane til politiet, knuste vindauge og trengde seg inn i Kongressen medan Senatet var i gang med seremonien som formelt godkjenner valsigeren til Joe Biden.

Det var Trump som oppmoda dei til å marsjere mot kongressbygningen, og som både før og etter storminga gjentok den udokumenterte påstanden om at han vann valet, samtidig som han lét vere å fordømme mobben.

I staden kalla han dei patriotar og nøgde seg med å be dei gå heim.

Trump sjølv ser no ut til å erkjenne at hans tid i Det kvite hus nærmar seg slutten, men utan at han vil innrømme at han har tapt.

– Sjølv om eg er heilt usamd i valresultatet, og fakta støttar meg, vil det uansett bli ein ordna overgang 20. januar, uttalte han få minutt etter at Kongressen hadde godkjent Bidens siger natt til torsdag.

