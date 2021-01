utenriks

– Dette er ein urovekkjande situasjon, sa leiaren for WHOs Europa-avdeling, Hans Kluge, på ein pressekonferanse torsdag.

Han er særleg bekymra for den nye muterte koronavarianten som først vart oppdaga i Storbritannia.

– I ein kort periode er vi nøydde til å gjere meir enn vi har gjort til no, og vi må intensivere tiltaka for å vere sikre på at vi kan flate ut den bratte smittekurven i somme land, sa han.

(©NPK)