USAs transportminister går av etter opprøret på onsdag

Det skriv Chao sjølv på Twitter.

– Landet vårt gjennomgjekk ei traumatisk og fullstendig unngåeleg hending i det tilhengjarane til presidenten storma kongressbygningen etter eit møte der han talte. På same måte som eg er sikker på at er tilfelle for mange av dykk, har dette vore djupt urovekkjande for meg på ein måte eg ikkje kan la passere, skriv Chao i ein e-post til kollegaene i departementet.

Chao har vore transportminister gjennom heile Trumps presidentperiode. Ho er gift med Senatets republikanske fleirtalsleiar, Mitch McConnell, som var tidleg ute med å fordømme storminga.

