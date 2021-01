utenriks

– Eg ber presidenten og alle folkevalde om å sterkt fordømme valden som fann stad, seier Wolf, som er kjent som ein Trump-lojalist.

Wolf seier han vil bli verande i stillinga som minister for innanrikstryggleik (DHS) til perioden er over for å sikre ein fredeleg overgang til den nye administrasjonen.

Fleire høgtståande tenestepersonar har denne veka sagt opp i kjølvatnet av kaoset i Washington D.C.

