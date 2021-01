utenriks

– Vi stengjer president Trumps Instagram-konto i 24 timar, skriv Instagram-sjef Adam Mosseri på Twitter.

Snapchat varslar at dei har sperra Trumps konto, noko som gjer at han ikkje kan dele innhald lenger, skriv The Information.

Frå før har Twitter stengt kontoen til presidenten i 12 timar, medan Facebook har sperra han ute i eit døgn. Også YouTube har sperra han.

(©NPK)