Romney åtvarar partikollegaer: De vil bli hugsa som medskuldige

Romney, som var kandidat for republikanarane mot Barack Obama i 2012, sa i talen sin til Senatet etter at det igjen var samla onsdag, at han veit korleis det er å tape. Men eit tap er ikkje noko ein kan lyge seg ut av, sa Romney.

– Det beste vi kan gjere for å vise respekt for veljarane som er opprørte, er å fortelje dei sanninga, sa Romney og oppmoda kollegaene sine til ikkje å stemme for innvendingar mot sertifiseringa av valresultatet.

Romney var sjølv blant dei som måtte evakuerast då sinte Trump-tilhengjarar storma kongressbygningen.

– Det som skjedde her i dag var eit opprør eggja av presidenten i USA, sa Romney i eit kjensleladd innlegg.

Han har vore ein arg Trump-kritikar som har vorte latterleggjord av Trump fleire gonger. Romney åtvarar republikanarane som framleis står ved Trumps side.

– Dei som held fram med å støtte det farlege spelet hans ved å motsetje seg resultatet i eit legitimt, demokratisk val, vil for alltid bli sett på som medskuldige i eit uhøyrt angrep på demokratiet vårt. Dei vil bli hugsa for rolla si i denne skammelege hendinga. Det blir arven deira, sa Romney.

