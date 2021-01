Meir enn 50 politifolk skadde i Kongress-storminga

utenriks

Opprørarar brukte metallstenger, kjemiske middel og andre våpen mot politifolk, ifølgje sjefen for Capitol-politiet i Washington, Steven Sund. Capitol-politiet vaktar Kongressen.

Ein ikkje identifisert polititenesteperson som skaut og drap ei kvinne, har vorte permittert, ifølgje Sund.

Politisjefen forsvarte responsen til politiet, som har vorte kritisert for å vere for veik. Han seier dei hadde ein robust plan for det han venta ville bli fredelege demonstrasjonar, men at det som skjedde onsdag var kriminell opprørsåtferd.

