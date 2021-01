Kina og Japan strammar til koronatiltaka

utenriks

– Vi fryktar at den raskt aukande spreiinga av koronaviruset over heile landet får store konsekvensar for folks liv og økonomien, sa statsminister Yoshihide Suga då han kunngjorde dei nye restriksjonane som trer i kraft fredag.

Nedstengingane er mindre inngripande enn i andre delar av verda. Det blir innført skjenkestopp frå klokka 19, og innbyggjarane må avstå frå unødvendige reiser etter klokka 20.

Likevel har det vorte gjennomført protestar mot tiltaka i Tokyo.

Press på helsesystemet

Torsdag vart det meldt om 2.447 nye smittetilfelle i Japan, det høgaste talet så langt. Nesten 260.000 japanarar har fått påvist koronasmitte. Det er meldt om 3.609 koronarelaterte dødsfall, viser tal frå Universitetssjukehuset Johns Hopkins.

Japanske helsestyresmakter åtvarar no om at helsevesenet slit som følgje av smitteauken.

– Kvar dag ser vi rekordhøge tal på nye smittetilfelle. Vi ser på dette som ei veldig alvorleg krise, sa finansminister Yasutoshi Nishimura, som leier arbeidet med å førebyggje smitte.

Nedstenging i Kina

I Kina vart det torsdag meldt om 51 nye tilfelle i Hebei-provinsen utanfor Beijing. På fem dagar er det registrert 230 nye smittetilfelle. Torsdag ligg 90 personar på sjukehus.

Mange har fått påvist smitte i regionhovudstaden Shijiazhuang, ein by med rundt 11 millionar innbyggjarar. Byen er no nedstengd. Jernbanen er stengd og alle bussar ut av byen innstilte. Det same gjeld 80 prosent av flyavgangane.

Styresmaktene har erklært «krigstilstand» i kampen mot viruset og det som er det største utbrotet i landet på fleire månader. Det er allereie teke seks millionar koronatestar i Shijiazhuang; heile befolkninga skal testast.

Det nye utbrotet skaper bekymring berre nokre veker før den kinesiske nyttårsfeiringa 12. februar, ei høgtid som normalt medfører stor reiseaktivitet.

I byane Shenyang og Dalian er restriksjonane òg stramma inn.

Kina har registrert nesten 87.300 koronatilfelle og 4.634 koronarelaterte dødsfall. Sidan sist sommar har smitten stort sett vore under kontroll, med berre nokre isolerte tilfelle.

Sør-Korea håpar på utflating

Også Sør-Korea er på vakt etter funn av dei nye muterte virusvariantane først oppdaga i Storbritannia og Sør-Afrika. Landet har registrert 14 tilfelle av den britiske varianten og eitt tilfelle av den sørafrikanske.

Samtidig melder landet om ei utflating av smittekurven, med 870 nye tilfelle torsdag. Dette er den tredje dagen på rad då det er registrert under 1.000 smittetilfelle.

Sør-Korea har så langt registrert nesten 66.700 smittetilfelle og 1.046 dødsfall.

(©NPK)