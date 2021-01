Folkevalde i USA krev gransking

utenriks

Representanten Val Demings, ein tidlegare politisjef frå Florida seier at det pinleg openbert at politiet i kongressbygningen ikkje var førebudde.

– Eg ville heilt sikkert ha tenkt at dei hadde vist meir styrke og sørgd for at det vart avsett eit område for demonstrantar i trygg avstand frå kongressbygningen, seier ho.

Ho seier til MSNBC det var openbert at politiet var underbemanna og at det ikkje såg ut til at dei hadde nokon plan for å hanskast med tusenvis av demonstrantar som kom til Kongressen etter å ha vorte eggja av Trumps påstandar om eit rigga val.

Kongressmedlemmer måtte søkje tilflukt under skriveborda sine og hente fram gassmasker medan politifolk forgjeves prøvde å barrikadere bygningen. Enkelte tok seg inn i salen til Senatet og Representanthuset, og til kontora til nokre av kongressmedlemmene.

Karen Bass frå California seier ho er sjokkert over postar på sosiale medium av ein betjent frå politiet i kongressbygningen som tek ein selfie saman med ein av opprørarane.

– Ville du teke ein selfie saman med ein bankranar, spør ho.

