Fakta om opprøret i Washington D.C.

utenriks

* Onsdag var tilhengjarar av president Donald Trump samla i Washington D.C. for å vise si støtte til presidenten, protestere mot valresultatet og høyre Trump tale.

* Demonstrasjonane utvikla seg medan Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalet.

* Ved 13.30-tida lokal tid braut opprørarar gjennom barrikadar på baksida av kongressbygningen, og politiet klarte ikkje å stanse dei.

* Om lag ein halvtime seinare kom dei første meldingane om at opprørarar hadde komme seg inn i bygningen. Møta i Kongressen vart stansa, og kongressmedlemmer vart evakuerte. Fleire folkevalde gøymde seg under seta sine før dei vart evakuerte.

* Væpna politi tok etter kort tid seg inn i bygningen. FBI, spesialstyrkar (S.W.A.T.), opprørspoliti og nasjonalgarden bidrog for å halde folkemengdene under kontroll og rydde bort folk frå kongressområdet.

* Ei kvinne som prøvde å ta seg inn gjennom ei barrikadert dør inne i bygget, vart skoten og drepen. Tre andre mista livet i det politiet beskriv som «medisinske nødhendingar».

* Fleire politibetjentar vart òg skadde. Over 50 personar er arresterte. I tillegg vart òg minst to bomber funne og uskadeleggjort.

* Guvernøren i Washington D.C. innførte eit portforbod frå klokka 18 lokal tid (midnatt norsk tid) fram til klokka 6 dagen etter.

* Samtidig som opptøyane gjekk føre seg, tvitra Trump at valet var stole frå han og la ut ein video der han sa at han elskar demonstrantane, men at dei måtte gå heim.

* Ei rekkje republikanarar som har vore nære støttespelarar til Trump, har teke sterkt avstand frå valden og storminga av Kongressen. Statsleiarar verda over har i tur og orden fordømt opprøret, mellom dei fleire Trump-vennlege leiarar.

* Drygt seks timar etter at dei vart evakuerte, samla kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representanthuset for å halde fram sertifiseringa av Joe Bidens valsiger.

* I kjølvatnet av opptøyane har Trump vorte mellombels stengt ute frå alle sosiale medium. I Washington har unntakstilstanden vorte forlengd med 15 dagar, noko som betyr at den vil vare til dagen etter Joe Biden er innsett som ny president.

* Fleire demokratar har teke til orde for å stille Trump for riksrett og fjerne han før innsettinga seinare denne månaden. Demokratane har òg sendt eit brev til visepresident Mike Pence, der dei ber han ta over som president.

(©NPK)