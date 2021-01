Demokratar vil ha riksrett mot Trump

utenriks

Det handlar ikkje berre om å få Trump fjerna her og no, seier Emil Friis Lauszus i nettmediet Kongressen.com.

– Demokratane vurderer dette fordi dei veit at dersom Trump blir dømd i ei riksrettssak, kan han ikkje stille opp i 2024. Då er han de facto ute av det politiske spelet, seier han.

Blant dei som ber om riksrett mot Trump, er venstreorienterte Ilhan Omar frå Minnesota og den moderate demokraten Seth Moulton frå Massachusetts.

Samtidig har demokratane i justiskomiteen i Representanthuset sendt eit brev til visepresident Mike Pence der dei ber han ta over som president.

Dei ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som opnar for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten blir erklært ueigna for presidentkontoret.

I brevet frå dei 17 demokratane blir det viste til at sjølv under opprøret i Washington onsdag, heldt president Trump fram å hevde at valet blir stole frå han.

– I videoutsegna avslører president Trump at han ikkje er mentalt frisk og framleis ikkje klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valet. President Trump viser vilje til å eggje til vald og sosial uro for å velte valet med makt, heiter det i brevet.

