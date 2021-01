utenriks

Avisa skriv at 32-åringen Jake Angeli, som er kjent for å ha raud, kvit og blå ansiktsmåling og hjelm med horn, skilde seg ut under opprøret.

Han gjekk rundt med megafon og dirigerte opprørarane, skriv avisa.

Qanon er ein svært laust samansett rørsle som spreier til dels elleville konspirasjonsteoriar, og har fått stor merksemd i Donald Trumps USA. To av støttespelarane til rørsla, Marjorie Taylor Greene og Lauren Boebert, har vorte valde inn i Kongressen.

