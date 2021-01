Britisk politikar foreslår å sende Trump til Guantánamo

utenriks

– Eg trur Donald Trump hadde eit slagord om dette for nokre år sidan. Etter gårsdagen, bør det runge frå den amerikanske nasjonen: Bur han inne! Bur han inne!, skriv parlamentarikar Simon Hoare på Twitter. Han speler på Trumps slogan under valkampen for fire år sidan om å kaste Hillary Clinton i fengsel.

– Han har oppmoda til opprør. Eg er ikkje sikker på om dei har golfbane på Guantánamo, men det er dit han bør verte send, held Hoare fram, som representerer det konservative partiet.

Partifellen hans og utanriksministeren Dominic Raab rosar Kongressen i USA for å ha tredd saman etter opptøyane på onsdag for å fullføre den formelle godkjenninga av valresultatet.

– Det sender ein viktig bodskap om at det amerikanske folkets demokratiske vilje ikkje kan kollkastast av handlingane til ein valdeleg minoritet, skriv Raab på Twitter.

I London reagerer òg Trumps eigen ambassadør på det som har skjedd i heimlandet.

– Til liks med dei vart eg djupt bekymra og trist medan eg følgde skrekkscenane. Dei som deltok og utførte kriminelle handlingar, bør verte straffa, tvitrar Woody Johnson.

