Biden godkjend som president – Trump lovar fredeleg maktovertaking

Demokraten Joe Bidens valsiger vart natt til torsdag lokal tid formelt godkjend av visepresident Mike Pence og Kongressen, og Biden blir dermed innsett som USAs 46. president 20. januar.

– Sjølv om eg er fullstendig usamd med utfallet av valet, og eg har fakta på mi side, vil det bli ei ryddig maktovertaking 20. januar, seier Trump i ei fråsegn frå Det kvite hus.

Fleire ombestemde seg

Før sesjonen vart avbroten av valdelege opprørarar som trengde seg heilt inn i kongressalane, var det mange republikanarar som hadde innvendingar mot valet i Arizona – innvendingar som vart stemde ned.

Då den seremonielle sertifiseringa starta opp igjen, drygt seks timar etter at Kongressen hadde vorte evakuert, hadde ei rekkje republikanarar fått kalde føter.

Mellom anna hadde den republikanske senatoren Kelly Loeffler i Georgia endra meining, og ho stemde heller for å godkjenne resultatet frå valdelegatane, skriv New York Times.

– Då eg kom til Washington i dag tidleg, hadde eg alle intensjonar om å motsetje meg godkjenning av valstemmene. Hendingane som fann stad i dag, har likevel tvinga meg til å revurdere. Eg kan ikkje med godt samvit motsetje meg det no, sa Loeffler.

Republikanarane Scott Perry frå Pennsylvania, Ted Cruz frå Texas og Josh Hawley frå Missouri var blant dei som stod fast på innvendingane sine mot valresultatet i Pennsylvania trass opptøyane. Dei vart likevel stemde ned i både Representanthuset og Senatet.

I motsetning til kva fleire republikanarar hadde varsla på førehand, kom det ingen innvendingar mot valet i Georgia eller andre statar enn Pennsylvania og Arizona.

Pence godkjende

Godkjenninga vart svært forseinka som følgje av opptøyane og heldt fram til langt på natt. Ved 3.40-tida natt til torsdag lokal tid passerte godkjenninga grensa på 270 valdelegatar.

Visepresident Mike Pence godkjende valet av Biden, og han trassa dermed ønsket til Trump. Republikanaranes fleirtalsleiar Mitch McConnell fordømde storminga av kongressbygningen.

– Dei prøvde å tukle med demokratiet vårt. Dei mislykkast. Dei mislykkast. Dei klarte ikkje å hindre Kongressen, sa McConnell.

Stengd ute frå sosiale medium

Trump vart i kjølvatnet av opptøyane mellombels stengd ute frå alle sosiale medium, og fråsegna hans om maktoverføringa kom derfor ikkje på dei vanlege plattformene hans.

– Eg har alltid sagt at vi skal halde fram kampen vår for å sørgje for at berre dei lovlege stemmene vart talde. Medan dette representerer slutten på den mest storslåtte førsteperioden i presidenthistoria, er det berre starten på kampen vår for å Make America Great Again, seier han i fråsegna.

Onsdag 20. januar, om dryge to veker, blir Joe Biden innsett som USAs 46. president.