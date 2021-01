Amerikanske medium gir Trump ansvaret for valdeleg kaos i Washington

utenriks

Skjellsorda hagla mot Trump i fleire av USAs store medium torsdag.

«Avskyeleg», «uansvarleg» og «fråstøytande» lyder skildringane etter at tilhengjarane hans trengde seg inn i Kongressen onsdag.

– Trump tende lunta til opptøyane i vekene fram mot valet med dei vellykka forsøka sine på å undergrave valet overfor tilhengjarane sine, skriv Washington Post, som i ein kommentar tek til orde for at Trump blir utstøytt og hugsa som ein urostiftar.

Krev rettsprosess

The New York Times gir Trump skulda og krev at han blir stilt til ansvar, anten i ein domstol eller i ei riksrettssak.

Konservative og Murdoch-eigde The Wall Street Journal, som har vore ein støttespelar for Trump, kallar opptøyane presidentens «avskjedsgåve til Washington D.C. og USA».

– I Guds namn, forsvinn! skriv avisa.

Miami Herald kallar Trump for både «sinnssjuk» og «farleg» i overskrifta til leiaren i avisa, medan New York Post, som også er eigd av Murdoch-konsernet, skriv at alt det gode Trump har fått til, for alltid vil bli overskygd av opptøyane.

Hos CNN er gjestekommentator Frida Ghitis oppteken av kva kaoset kjem til å bety for USAs omdømme.

– Scenane frå Kongressen blir sett av heile verda. USA har aldri vorte audmjuka så djupt. Omdømmet ligg i ruinar, skriv Ghitis.

Tonar ned alvoret

Men det er òg dei i pressa som uttrykkjer sympati og som unnskyldar mobben som storma kongressbygningen dagen før.

Dei meiner at det som skjedde, ikkje var så alvorleg, og enkelte peikar fingeren mot det politiske etablissementet.

Ein av reporterane til Fox News, Kevin Corke, seier at demonstrantane «dytta og skubba, men at det stort sett var alt».

Ben Bergquam, som er reporter for den vesle nettkanalen Real America's Voice, meiner at dagen ikkje var så verst.

– Mesteparten av det vi så i dag, var vakkert, seier han.

– Infiltrert av Antifa

Kanalen er blant dei Trump har tilrådd tilhengjarane sine å lytte til dei siste vekene. Det gjeld òg Newsmax og One America News Network (OAN). Alle tre hevdar at folkemassane vart infiltrerte av venstreradikale urostiftarar.

– Eg trur dei var hemmelege Antifa, seier Gina Loudon, nyheitsvert for Real America's Voice, om bråkmakarane som ho onsdag møtte i korridorane i kongressbygningen.

Antifa er ei laus rørsle av venstreorienterte aktivistar som ofte blir skulda for å vere urostiftarar av Trump og tilhengjarane hans. Trump har ønskt å stemple dei som terroristar.

(©NPK)