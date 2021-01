Amerikanarar flest sterkt kritiske til opptøyane

utenriks

Så godt som alle amerikanarar fekk med seg hendingane i Washington, og over to tredelar (70 prosent) er imot opprørarane. 19 prosent støttar dei.

74 prosent av dei spurde meiner at opprørarane som braut seg inn i Kongressen, burde vore arresterte, ifølgje målinga som er gjort av Ipsos umiddelbart etter opptøyane.

Berre ein tredel av amerikanarane støttar president Donald Trump (34 prosent) og republikanarane som meiner at valet er ugyldig (35 prosent).

51 prosent av dei spurde ser på hendingane som eit kuppforsøk, og under ein tredel (31 prosent) meiner at slike protestar er nødvendige for å forsvare USA.

Men halvparten – 51 prosent – meiner òg at om ikkje dei folkevalde klarer å forsvare USA, må vanlege folk gjere det.

