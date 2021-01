Trump: Kjem aldri til å gi opp

utenriks

Trump talte onsdag for tusenvis av tilhengjarar som var møtte opp i Washington D.C. for å protestere mot valresultatet. Her kunngjorde han at han ikkje vil gi seg eller erklære nederlag.

Den sitjande presidenten sa òg at han håpar og reknar med at Pence «gjer det riktige i kveld». Visepresidenten er den som formelt må godkjenne valresultatet i Senatet onsdag kveld, men Pence har ikkje makt til å gjere om valresultatet sjølv om Trump ber han om ikkje å godkjenne Biden som vinn.

I talen gjekk Trump òg rett til angrep mot media og sa at han ville leggje fram bevis i dag om at han eigentleg vann valet.

Trump har feilaktig påstått at han vann valet, og mange av tilhengjarane hans trur òg at dette er sant.

Mange tilhengjarar ser på demonstrasjonen onsdag som ei siste moglegheit til å få gjort om valresultatet same dag som Kongressen skal stemme for å sertifisere Joe Biden som valvinnar.

Joe Biden blir etter planen innsett 20. januar etter å ha vunne valet med 306 mot 232 valrepresentantar.

(©NPK)