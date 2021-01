Titals opposisjonelle arrestert i Hongkong

utenriks

Arrestasjonane som vart kunngjorde onsdag morgon, er dei mest omfattande så langt. Både tidlegare folkevalde og demokratiaktivistar er blant dei som er arresterte, mistenkte for motarbeiding av styresmaktene, skriv South China Morning Post og Now News.

Opposisjonelle og partia deira opplyser på Facebook og Twitter at det dreier seg om minst 21 arrestasjonar. Ei høgtståande politikjelde seier til AFP at rundt 50 er arresterte.

Minst sju av dei arresterte tilhøyrer Hongkongs største opposisjonsparti – tidlegare partileiar Wu Chi-wai, tidlegare folkevalde Helena Wong, Lam Cheuk-ting og James To. Ein nøkkelfigur i 2014-protestane, Benny Tai, er òg arrestert. Vidare vart aktivisten Joshua Wongs bustad søkt gjennom av politi, ifølgje ei melding på Wongs eigen Twitter-konto. Wong sit i fengsel der han sonar ei straff på 13,5 månader.

Også John Clancey, ein amerikansk statsborgar som er tilsett i advokatfirmaet Ho Tse Wai and Partners, var blant dei arresterte, ifølgje to kjelder. Advokatfirmaet er kjent for å jobbe med menneskerettssaker. Ei kjelde seier til AFP at han er mistenkt for å ha motarbeidd styresmaktene.

(©NPK)